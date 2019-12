POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Haut- und Atemwegsreizungen bei Bade- und Saunagästen, Freizeitbad geräumt, Ursache noch unbekannt, Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Polizeipräsidium Mannheim

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Haut- und Atemwegsreizungen bei Bade- und Saunagästen, Freizeitbad geräumt, Ursache noch unbekannt, Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis

Am Sonntag kurz vor 19 Uhr meldete sich eine Besucherin der Sauna eines Freizeitbades in Weinheim beim Personal und klagte über Hautreizungen nachdem sie ihre Badebekleidung wieder angezogen hatte. Aufgrund der anhaltenden Schmerzen wurde ein Krankenwagen für die Frau verständigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ca. 4.500 Besucher in der Einrichtung.

In der Folge klagten noch weitere Gäste des Saunabereichs über Haut- und Atemwegsreizungen. Aus diesem Grund wurden Feuerwehr, Polizei und weitere Rettungsfahrzeuge verständigt. Der Saunabereich wurde umgehend abgesperrt.

Kurz nach 21 Uhr wurde das Bad komplett geräumt. Insgesamt mussten rund 1.400 Personen frühzeitig ihren Badebesuch beenden. Während der Räumung kam es zu keinen Vorkommnissen, die Besucher verließen ruhig und besonnen das Freizeitbad. Im Eingangsbereich wurde eine Betreuungs- und Verletztensammelstelle von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eingerichtet. Alle Gäste, die das Bad verließen, wurden im Hinblick auf gesundheitliche Beschwerden, insbesondere Hautreizungen, aber auch hinsichtlich möglicher Feststellungen zur Ursache befragt. Sie wurden darauf hingewiesen, umgehenden einen Arzt zu konsultieren, falls im Nachgang Beschwerden auftreten sollten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 66 Personen von Rettungsdiensten in Augenschein genommen. Ob diese verletzt wurden, stand zum Berichtzeitpunkt nicht fest und bedarf der weiteren Abklärung. Bislang wurden ein 13-jähriges Kind und eine 32-jährige Frau mit Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Was oder welcher Umstand die Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden auslöste, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Kriminalkommissariat Mannheim. Zur Bestimmung der Ursache wurden die Spezialisten der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehr Mannheim hinzugezogen. Parallel hierzu haben die Experten der Kriminaltechnik vor Ort mit der Spurensicherung begonnen.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten war während des mehrstündigen Einsatzes vor Ort.

