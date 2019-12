Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagabend ein unbekannter Autofahrer in Hockenheim. Ein 28-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Porsche auf dem Hubäckerring in Richtung Reilinger Straße unterwegs. In Höhe der Konrad-Adenauer-Straße geriet ein Fahrzeug, das ihm entgegenkam, auf seine Fahrbahnseite. Der Porschefahrer musste daraufhin nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend mit quietschenden Reifen fort. Es entstand erheblicher Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06225/2860-0 zu melden

