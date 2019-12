Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Brände in Kleingartenanlage: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Mittwoch kam es zu zwei Bränden von Gartenhütten auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Kasseler Nordstadt. Da beide Brandorte für ein Übergreifen des Feuers zu weit auseinanderliegen, gehen die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo derzeit von Brandstiftung aus. Sie suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zur Entstehung der Brände geben können.

Die beiden Brände auf dem Gelände an der Straße "Schwarzer Stein" hatten sich ab 22:10 Uhr kurz nacheinander ereignet. In einem Fall war eine Holzhütte durch das Feuer vollständig zerstört worden. Im anderen Fall war eine massiv gebaute Gartenhütte im Inneren weitestgehend ausgebrannt und ebenfalls erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro beziffert. Bei den bisherigen Ermittlungen an der Brandstelle haben sich keine konkreten Hinweise darauf ergeben, was genau die Feuer verursacht hatte.

Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern des K 11 Hinweise zur Entstehung der Brände geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell