Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahndungserfolg nach zwei nächtlichen Einbruchsversuchen in Supermärkte: Festgenommene Jugendliche werden weiterer Taten verdächtig

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof: Ein Fahndungserfolg gelang der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch nach zwei versuchten Einbrüchen in Supermärkte im Stadtteil Philippinenhof. Beamte des Reviers Mitte nahmen drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren noch in der Nähe der Tatorte fest. Das Trio ist dringend verdächtig, für die beiden Einbruchsversuche verantwortlich zu sein. Zudem fand die Polizei später bei ihnen zu Hause Diebesgut aus einem anderen Einbruch in der Kasseler Nordstadt. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kripo gehen davon aus, dass die Jugendlichen für mehrere Geschäftseinbrüche in den vergangenen Wochen im Kasseler Norden verantwortlich sein dürften. Die Ermittlungen zu einzelnen Taten dauern derzeit an.

Der Fahndungserfolg in der vergangenen Nacht glückte durch das gute Zusammenspiel zwischen einem aufmerksamen Zeugen und der gedankenschnell handelnden Polizeistreifen. Der Anwohner hatte gegen 2 Uhr zufällig das verdächtige Treiben der drei Jugendlichen an dem Supermarkt im Philippinenhöfer Weg beobachtet und dann gesehen, wie diese eine Scheibe des Marktes mit einem Stein einwarfen. Er alarmierte sofort die Polizei, während die Täter jedoch die Flucht ergriffen. Unweit des Tatorts hatte die herbeieilende Streife des Reviers Mitte dann die Tatverdächtigen, auf welche die von dem Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf, entdeckt und festgenommen. Wie sich herausstellte, war kurze Zeit zuvor in derselben Straße auf gleiche Art und Weise auch versucht worden, in einen Discounter einzubrechen. In diesen beiden Fällen sowie bei einem Einbruch in ein Gartencenter an der Holländischen Straße und zwei Einbruchsversuchen in Supermärkte in Bunsenstraße und Philippinenhöfer Weg am vergangenen Wochenende sind die drei Jugendlichen aufgrund der bisherigen Erkenntnisse verdächtig.

Die weiteren Ermittlungen der Beamten des K 21/22 gegen den 14- und den 17-Jährigen aus Kassel und den 16-Jährigen aus Hofgeismar, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden, dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell