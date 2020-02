Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision im Kreuzungsbereich- Zwei Fahrzeugführerinnen verletzt

Bünde (ots)

(sls) Auf der Borriestraße in Bünde kam es am Donnerstagmorgen (20.2.) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 07.45 Uhr befuhr eine junge Fahrzeugführerin (18 Jahre) aus Bünde die Borriestraße in Richtung Holser Straße. Zum selben Zeitpunkt befand sich eine 37-jährige Bünderin mit ihrem VW Caddy ebenfalls auf der Borriestraße in entgegengesetzter Richtung. Die 18-Jährige beabsichtigte mit ihrem weißen Nissan im Kreuzungsbereich Gerhart-Hauptmann-Straße nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah sie jedoch die entgegenkommende Caddy-Fahrerin, die den Kreuzungsbereich in Richtung Lübbecker Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Nissan-Fahrerin schwer verletzt und musste durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie zunächst stationär verblieb. Auch die 37-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen für eine weitere ärztliche Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bünde unterstützte bei der Unfallaufnahme, da erhebliche Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen. Diese mussten abgestreut werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

