POL-MS: Langfinger in der Innenstadt unterwegs - Polizei nimmt Täter fest

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (23.01., 12.40 Uhr -12. 50 Uhr) versuchte ein 56-Jähriger aus mehreren Geschäften in der Innenstadt Bekleidungsstücke zu entwenden.

Der Mann aus dem Kreis Steinfurt betrat ein Bekleidungsgeschäft am Verspohl, ging mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleide und zog dort eine Lederjacke aus dem Laden an. Unter der Lederjacke versteckte er mehrere Hosen und wollte flüchten. Als die 28-jährige Verkäuferin ihn ansprach, beleidigte, bedrohte und bespuckte er sie. Anschließend flüchtete er ohne Beute.

Kurze Zeit begab sich der 56-Jährige in ein Damenbekleidungsgeschäft an der Windthorststraße. Dort versuchte er ebenfalls erfolglos Damenbekleidung im dreistelligen Eurobereich zu entwenden. Ein aufmerksamer 20-jähriger Passant verfolgte den Flüchtigen und rief die Polizei. Hinzugezogene Beamte stellten den 56-Jährigen, nahmen ihn fest und fanden weiteres Diebesgut bei ihm auf.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung, Köperverletzung und Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an.

Verfasserin: Laura Meinersmann

