POL-NE: Zehn Minuten reichten unbekannten Dieben - Handtasche aus PKW entwendet

Am Donnerstag (19.12.), zwischen 11:40 und 11:50 Uhr, nutzten Diebe die Gelegenheit, in einem unbeobachteten Moment eine Handtasche aus einem Auto einer Neusserin zu entwenden. Der schwarze Kleinwagen war auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bataverstraße abgestellt. Als die 56-Jährige nach dem Einpacken der Einkäufe und dem Abstellen des Einkaufswagens zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Beifahrertür offenstand und ihre Handtasche fehlte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Generell gilt: Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, sollte man sich bewusst machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch dann ab, wenn Sie den Wagen nur kurzzeitig verlassen.

