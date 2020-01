Polizei Münster

POL-MS: Diebe nutzen günstige Gelegenheit und entwenden unbeaufsichtigten Rucksack

Mittwochabend (22.1., 19.30 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen braunen Rucksack einer 54-Jährigen an der Straße Weidenweg.

Die Münsteranerin stellte den Rucksack aus Stoff in die geöffnete Haustür, da sie ihr Fahrrad in den Keller stellen wollte. Als sie wieder hoch kam, bemerkte sie, dass der unbeaufsichtigte Rucksack entwendet worden ist. In dem Rucksack waren Bargeld, Ausweise, eine Debitkarte und Lebensmittel.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

