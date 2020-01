Polizei Münster

POL-MS: Räuber wehrt sich - Ladendetektiv verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochabend (22.01., 19:02 Uhr) versuchten zwei Ladendiebe Sportbekleidung im vierstelligen Euro-Bereich in einem Geschäft an der Stubengasse zu entwenden.

Zwei aufmerksame Ladendetektive beobachteten die Täter dabei, verfolgten sie in ein Parkhaus und stoppten die beiden Jugendlichen. Bei der entstehenden Rangelei flüchtete einer der Unbekannten. Den anderen Täter, ein 17-jähriger Algerier, hielten die Zeugen mitsamt der Beute fest. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den nicht in Münster gemeldeten Täter mit zur Wache. Bei der Rangelei verletzte sich der 53-jährige Ladendetektiv leicht.

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl. Die Ermittlungen zu dem Komplizen dauern an.

Verfasserin: Laura Meinersmann

