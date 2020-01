Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in das Vereinsheim Nienberge - Polizisten nehmen Täter fest

Münster (ots)

In den späten Abendstunden am Dienstag (21.01., 23.13 Uhr) brach ein 37-jähriger Münsteraner in das Vereinsheim in Nienberge ein. Polizisten nahmen den Täter fest.

Ein aufmerksamer Anwohner im Bereich Feldstiege hörte wie der Einbrecher Türen aufgehebelte und Fensterscheiben einschlug. Er informierte sofort die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten sahen den Täter flüchten und stellten ihn noch auf dem Vereinsgelände.

Die Ermittlung zu möglichen Komplizen und dem Diebesgut dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell