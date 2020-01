Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Güterzug kollidiert mit Kran von Bauzug

Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis, Hessen) (ots)

Bei Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofes Eichenberg kollidierte gestern Abend, gegen 23 Uhr, ein Güterzug aus Richtung Göttingen mit dem Ausleger eines Baukranes. Bei dem Unfall zerbrach der Kranausleger und verletzte insgesamt vier Gleisarbeiter, zwei davon schwer. Die Verletzten, im Alter zwischen 38 und 55 Jahren, darunter eine Frau, wurden von der Feuerwehr Eichenberg geborgen und durch Rettungswagen in das Klinikum Göttingen gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. Der Kran war offensichtlich in das Profil des Nachbargleises geraten und wurde so durch den herannahenden Güterzug erfasst. Die betroffenen Gleise am Bahnhof Eichenberg sind seit dem Unfall gesperrt.

Lokführer im Glück

Trotz Schnellbremsung konnte der 38-jährige Lokführer aus Bebra die Kollision nicht mehr verhindern. Nur weil er sich im letzten Moment geduckt hatte, blieb er unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Bundespolizei Kassel ermittelt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Bundespolizeiinspektion hatte die Ermittlungen aufgenommen, sie dauern noch an. Sachdienliche Hinweise an Tel. 0561 81616-0 oder an www.bundespolizei.de .

