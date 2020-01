Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200114.1 Kiel: Kontrolle der Wasserschutzpolizei auf der Schleuse Kiel Holtenau mit erfreulich positivem Ergebnis

Kiel (ots)

Wenn ein Schutzmann bei der Kontrolle von Fahrzeugführern von einem positiven Ergebnis spricht, dann hatte der Betroffene in der Regel vor Fahrtantritt etwas zu sich genommen, was seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben könnte.

In dem vorliegenden Fall stellt sich die Lage etwas anders und viel erfreulicher dar. In der Nacht von Montag auf Dienstag führte die Wasserschutzpolizei Kiel in der Zeit von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr eine Schwerpunktkontrolle im Bereich Alkohol, Drogen und Medikamente bei den Schiffsbesatzungen durch, die die Schleuse Kiel-Holtenau passieren wollten. Die vier Beamten kontrollierten 14 Schiffe mit insgesamt 109 Seeleuten an Bord.

Das Ergebnis hätte nicht positiver ausfallen können. Bei keinem der Seeleute gab es Hinweise auf den Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten - absolut vorbildlich aber um im Sprachgebrauch des Schutzmanns zu bleiben: "Ergebnis negativ".

Matthias Felsch

