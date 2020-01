Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200110.1 Tröndel: Tatverdächtiger nach mehreren Einbrüchen auf Bauernhöfen vorläufig festgenommen. Polizei sucht Zeugen.

Tröndel (ots)

Beamte der Polizeistation Schönberg nahmen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Fahrzeugführer fest, der im Verdacht steht, im Bereich Tröndel mehrere Einbrüche begangen zu haben. In dem Sprinter fanden die Einsatzkräfte unter anderem mehrere Kettensägen und hochwertige Kleinwerkzeuge. Die Ermittlungen ergaben, dass ein Großteil der Maschinen aus mindestens sechs Einbrüchen in Tröndel und der näheren Umgebung stammen. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Plön vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen der weiße Sprinter aufgefallen ist.

Gegen 03:15 Uhr ging auf der Polizeistation in Lütjenburg der Hinweis eines Anwohners ein, dass auf einem Bauernhof in Tröndel ein weißer Sprinter der Marke VW mit litauischem Kennzeichen ohne Licht stehen würde. Beamte der Polizeistation begaben sich umgehend zu dem Hof, konnten den Sprinter und seinen Fahrer jedoch nicht mehr antreffen.

Beamte der Polizeistation Schönberg stießen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Schönberg auf das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Bei der Kontrolle stellten sie im Sprinter 12 hochwertige Kettensägen, einen Industrie-Hochdruckreiniger, einen Stromerzeuger, einen Kompressor, ein Schweißgerät und diverse hochwertige Kleinwerkzeuge fest. Da der 36-Jährige keine Angaben zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen der Maschinen sowie zu den Gründen seines nächtlichen Aufenthaltes auf dem Hof in Tröndel machen wollte, stellten die Beamten die Maschinen sicher und brachten den 36-Jährigen zur Polizeistation Schönberg, um dort den Sachverhalt zu klären.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten einen Großteil der Maschinen in jüngerer Zeit begangenen Einbrüchen in Tröndel zuordnen. Ein Geschädigter meldete sich in am Mittwochmorgen und zeigte einen Einbruch an, bei dem der aufgefundene Industrie-Hochdruckreiniger entwendet worden war.

Die Beamten nahmen den 36-jährigen Litauer daraufhin vorläufig fest und brachten ihn in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel zunächst ins Polizeigewahrsam in Kiel. Zu den ihm gegenüber gemachten Vorwürfen schwieg er.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Donnerstag einem Richter am Amtsgericht Plön vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl.

Die Kriminalpolizei Plön sucht Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der weiße Sprinter und dessen 36-jähriger Fahrer aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04522-5005201 entgegengenommen.

Matthias Felsch

