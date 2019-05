Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtiger Fahrradfahrer

Großfischlingen (ots)

Nachdem am Mittwoch gegen 15:30 Uhr ein Fahrradfahrer in der Oberstraße kräftig gegen ein dort geparktes Auto gefahren war, entfernte er sich fußläufig von der Unfallstelle in Richtung Ortskern, während er dabei sein dunkles Fahrrad schob. Der Fahrradfahrer soll 25-30 Jahre alt sein, über eine muskulöse Statur verfügen, mindestens 1,80m groß sein, blonde Haare haben und hätte eine graue Jacke mit blauen Ärmeln getragen. Der Schaden am geparkten Fahrzeug dürfte sich auf 1500 Euro belaufen.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

