Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200107.1 Kiel: Betrunkener verunfallt in Friedrichsort

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 47-Jähriger in Friedrichsort gegen eine Laterne gefahren, so dass diese abknickte. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille.

Ein Zeuge meldete den Unfall in der Straße Christianspries gegen 01:20 Uhr. Hier war der Fahrer mit seinem Mercedes in Höhe Hausnummer 27 von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Lichtmast geprallt. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber wenig später von Beamten des 1. Reviers angetroffen werden.

Der unverletzte Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war darüber hinaus deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend Blutproben, um den genauen Wert zu ermitteln.

Der Schaden am stark beschädigten Fahrzeug beträgt geschätzt etwa 15.000 Euro, der an der Laterne liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

