Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raub eines Mobiltelefons - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag kam es in den Nachmittagsstunden auf dem Dach eines Parkhauses am Bundesbahnweg zu einem Raub. Dabei wurde einem 25-jährigen Mann aus Bremen das Mobiltelefon entwendet.

Der Bremer hatte sich gegen 16.40 Uhr auf dem Obergeschoss des Parkhauses aufgehalten. Plötzlich sei ein Mann auf den 25-Jährigen zugekommen. Der Unbekannte habe mit einem Messer gedroht und den Bremer aufgefordert, sein Handy herauszugeben. Der Täter soll dann selbst das Messer aus der Tasche des Opfers gezogen haben; anschließend sei er mit zwei weiteren Personen in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Nach Angaben des Opfers soll es sich bei dem Räuber um einen etwa 2 Meter großen Mann mit blonden, lockigen Haaren gehandelt haben. Er habe eine dunkle Jacke, Jeans sowie eine Brille getragen. Hinweise zu dem Raub nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1303767)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell