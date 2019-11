POL-OL: ++Verkehrsunfall mit Kuh++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall mit Kuh++

Am Samstag, dem 02.11.2019 gegen 09:35 Uhr, befuhr eine 43jährige Barßelerin die Linderner Feldstraße in Westerstede OT Lindernerfeld in Fahrtrichtung Apermarsch. Plötzlich lief ihr von links kommend eine Kuh vor den Pkw. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Kuh, in dessen Verlauf die Kuh in den linksseitigen Straßengraben stürzte. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in das Klinikum in Westerstede verbracht. Die Kuh wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Straßengraben geborgen. Aufgrund der Verletzungen wurde die Kuh auf Wunsch des Tierhalters von einem Schlachtereibetrieb noch vor Ort notgeschlachtet. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden/ca. 8000 Euro.

