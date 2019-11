Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Rollerfahrer mit 2,05 Promille kontrolliert+++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag entschied sich eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Rollerfahrer zu kontrollieren, der gegen 21:40 Uhr die Alexanderstraße stadteinwärts befuhr. Dieser missachtete jedoch die Haltesignale und setzte seine Fahrt fort. Dabei ignorierte er zwei rote Ampeln und wurde schließlich in der Straße Am Stadtmuseum kontrolliert. Der 22-jährige rumänische Rollerfahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Da weder der Fahrer, noch sein 28-jähriger Beifahrer Angaben zu dem Roller machten, wurde dieser zunächst sichergestellt. Wie sich später herausstellte, gehört dieser einem Bekannten des Fahrers und er hat das Fahrzeug ohne dessen Wissen genutzt. Im Laufe der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Rumäne nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unbefugter Ingebrauchnahme des Rollers und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Hundert Euro einbehalten. Der Roller konnte in der Zwischenzeit wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. (1297425)

