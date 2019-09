Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei fasst mutmaßliche Enkel-Trick-Betrügerin!

Wesel (ots)

Die Polizei konnte eine 26-jährige Frau vorläufig festnehmen, die einer älteren Dame mit dem "Enkel-Trick" Geld "abnehmen" wollte.

Am Mittwoch gegen 09.50 Uhr klingelte bei einer 76-jährigen Frau in Büderich das Telefon. "Kennst Du mich noch?", fragte eine Frauenstimme die ältere Dame am Telefon. Die Anruferin gab vor, eine Bekannte zu sein. Sie brauche dringend 15.000 Euro.

Die 76-Jährige ging zum Schein auf die Forderung der Frau ein. Beide vereinbarten einen Termin für die Geldübergabe bei der Seniorin. Gleichzeitig informierte die ältere Dame über die "110" die Polizei.

Gegen 12.00 Uhr ließ sich die "Abholerin" mit einem Taxi in einer Nebenstraße absetzen. Es kam zu der vorgetäuschten Geldübergabe. Dabei konnte die Polizei die Tatverdächtige festnehmen.

Es handelt sich um eine 26-jährige Frau aus Polen. Sie hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Der Polizei sagte sie unter anderem, sie sei hier um Urlaub zu machen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde die Tatverdächtige heute dem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Betrugs vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

