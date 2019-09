Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brandstiftung

Polizei sucht drei weibliche Zeuginnen

Moers (ots)

Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Jungbornpark Rauchschwaden im Hausflur.

Weiteren Anwohnern gelang es, das brennende Zeitungspapier, das jemand durch den Briefschlitz gesteckt hatte, zu löschen.

Drei unbekannte weibliche Zeuginnen hatten auf dem Gehweg hiernach einen Anwohner auf das Feuer angesprochen.

Die Damen berichteten ihm, dass ihnen eine weibliche Person in der Nähe des Hauses aufgefallen war. Die Frau soll korpulent gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben.

Die Polizei bittet diese drei Damen sowie weitere Zeugen, sich bitte bei der Polizei in Moers, Telefonnummer 02841 / 171-0, zu melden.

