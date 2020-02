Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruch eines Zigarettenautomaten- Täter konnte festgenommen werden

Enger (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (19.2.) gegen 01.30 Uhr kam es zur Auslösung eines Alarms von einem Zigarettenautomaten am Minden-Weseler Weg in Enger. Vor Ort eingetroffene Beamte stellten einen 36-jährigen aus Enger an zwei nebeneinander stehenden Automaten fest, der scheinbar gerade versucht hatte, die Automaten aufzubrechen. Als er die Polizeibeamten bemerkte, flüchtete er vom Tatort in dort anliegende Gärten. Nach der Flucht über einen weiteren Gartenzaun konnte der 36-Jährige letztendlich gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Person wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, die auf einem Aufbruch des Zigarettenautomaten schließen lassen. Anhand der Beschädigung eines Automaten besteht der Verdacht, dass der Täter auf bisher unbekannte Art und Weise versucht hat, den Automaten aufzusprengen. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und für weitere Ermittlungen dem Gewahrsam in Herford zugeführt. Der zuständige Richter erließ bei der Vorführung des Tatverdächtigen am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl. Seit dem befindet sich der 36-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell