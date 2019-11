Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Partykeller brennt

Hamm-Pelkum (ots)

Die Feuerwehr musste am Freitag, 22. November, gegen 11 Uhr in die Virchowstraße ausrücken: In einem Wohnhaus hatte eine Herdplatte in einem Partykeller Feuer gefangen - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. Die Theke wurde durch das Feuer beschädigt. Das Feuer konnte jedoch rechtzeitig gelöscht werden, sodass es nicht auf das Gebäude übergriff. Verletzt wurde niemand. (lt)

