Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Baumaschinen entwendet ++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Tatzeit zwischen 16.30 und 7 Uhr) entwendeten unbekannte Diebe von einer Baustelle an der Kreyenstraße eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Hundert Euro. Etwa im selben Tatzeitraum wurde eine weitere Rüttelplatte von einer Baustelle an der Spiekerooger Straße in Edewecht gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0441/790-4115 zu melden. (1204023/1203728).

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sündermannsweg in Oldenburg-Etzhorn. In der Zeit zwischen 15.15 und 15.50 Uhr schlugen unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben am Haus ein. Nachdem die Einbrecher einige Räume des Einfamilienhauses durchwühlt hatten, flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Beute in unbekannte Richtung. (1206792) Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Telefon 0441/790-4115.

