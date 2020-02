Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zusammenstoß zweier Pkw

Dörpen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr kam es der B70 in Dörpen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Opel war mit seinem Pkw auf der Neudörpener Straße in Richtung B70 unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigt er rechts auf die B70 aufzufahren. Dabei stößt der Opel-Fahrer frontal mit dem Fahrer eines Skoda zusammen. Der Skoda-Fahrer befand sich auf der Linksabbiegerspur und hielt dort wegen der roten Ampel an. Bei dem Zusammenstoß wurde der Opel-Fahrer schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der Skoda-Fahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer des Opels einen Wert von 3,27 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

