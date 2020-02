Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw angefahren

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 21:15 und 07:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Suddenfeld in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß, vermutlich beim Rangieren, an einen an der Straße geparkten Renault Clio. Der unbekannte Fahrer beschädigte dabei den Renault am Kotflügel sowie die vordere Tür. Der Verursacher entfernte sich danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

