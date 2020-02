Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Auseinandersetzung zwischen Meppener und Münchener Fans

Meppen (ots)

Am Samstag kam es nach dem Spiel des SV Meppen gegen TSV 1860 München zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fans beider Mannschaften. Bei der Abreise der Ultra-Fanszene aus München gab es im Bereich der Abfahrt B70/Lathener Straße in Meppen Streitigkeiten mit den Meppener-Anhängern. Dabei wurde eine Person aus den Reihen der SV-Fans verletz und ins Krankenhaus gebracht. Es wurden von den eingesetzten Beamten die Personalien von 55 Fans aufgenommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, speziell auch Zeugen, die vor Ort Videos gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell