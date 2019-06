Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte beschädigen Verkehrsschilder und öffnen Gullideckel - Wülfrath - 1906117

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, am 20.06.2019, haben bislang unbekannte Täter an der Flandersbacher Straße in Wülfrath mehrere Verkehrszeichen sowie einen Postkasten beschädigt und zwei Gullideckel ausgehoben. Kurz vor dem Ortseingangsschild Wülfrath fanden Polizisten eine Leitbake sowie einen Mast mit einem Ortsdurchfahrtsschild auf der Fahrbahn und entfernten die Hindernisse von der Straße. Auch die beiden ausgehobenen Gullideckel setzten die Beamten wieder ein. Bei der Weiterfahrt in Richtung Wülfrath mussten die Beamten dann weitere Gegenstände auf der Fahrbahn feststellen. Zwischen dem Kreisverkehr und einer Baustelle lagen vier abgeknickte Verkehrsschilder als weitere Hindernisse auf der Fahrbahn. Zudem hatten der oder die unbekannten Täter auf ihrem Weg einen Postkasten gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen und auf den Boden geworfen. Aufgrund des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" sowie der erheblichen Sachbeschädigungen hat die Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058/ 9200-6180, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell