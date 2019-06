Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallflucht mit über 1,6 Promille - Ratingen - 1906115

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend des 19.06.2019, gegen 21:40 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie die 41-jährige Fahrerin eines VW Golf, an der Lönsstraße in Ratingen-Tiefenbroich, im Vorbeifahren einen geparkten Ford Focus an der linken Seite touchierte und dadurch massiv beschädigte. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von mindestens 5000,- Euro zu kümmern, setzte die Frau anschließend ihre Fahrt in Richtung Alter Kirchweg fort. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei, sowie den Halter des beschädigten Pkw und nahm mit diesem anschließend die Verfolgung der Flüchtigen auf. Schließlich konnten die beiden Männer die 41-Jährige mit ihrem ebenfalls erheblich beschädigten VW an der Straße Alter Kirchweg antreffen und bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Die Polizisten bemerkten, dass die Frau erheblich nach Alkohol roch und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Über 1,6 Promille. In der Wache Ratingen folgten daraufhin die Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Nach eigenen Angaben hatte die 41-Jährige diesen bereits vor einigen Monaten aufgrund des "Fahrens unter Alkoholeinfluss" abgeben müssen.

