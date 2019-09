Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden Schmuck - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am 11. September 2019 haben zwei bislang unbekannte Täter einer 88-jährigen Frau Schmuck aus ihrer Wohnung gestohlen. Die Frau hat den Diebstahl erst am 23. September 2019 bemerkt und zur Anzeige gebracht. Demnach schellten gegen 9.50 Uhr zwei unbekannte Männer an ihrer Haustür in der Pierenkemperstraße in Erle. Sie verwickelten die Dame in ein Gespräch und verließen dann das Haus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können oder in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365 -8112 oder die Kriminalwache unter -8240. Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung den Sie nicht kennen und der sich nicht ausweisen kann. Rufen Sie im Zweifel die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell