Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Heute wurde zwischen 13:45 und 14:30 Uhr ein VW Touran auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Schwefinger Straße in Meppen beschädigt. Dabei stellte der Geschädigte seinen nagelneuen grauen Pkw auf dem Parkplatz des Marktes vor dem dortigen Imbisswagen ab. Bis zu seiner Rückkehr gegen 14:30 Uhr wurde der VW an der rückwärtigen Heckseite beschädigt. Vermutlich wurden die Beschädigungen durch einen Einkaufswagen herbeigeführt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

