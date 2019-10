Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Statue im Rathaus stark beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 16:15 Uhr, randalierte ein 66-jähriger Bottroper im Eingangsbereich des Rathauses am Ernst-Wilczok Platz. Der Mann hatte offenbar zuvor versucht, einen Gesprächstermin mit dem Oberbürgermeister der Stadt zu bekommen. Als dies abgelehnt wurde, schlug der Tatverdächtige mit einer Kette auf eine Vitrine im Eingangsbereich ein. In der Vitrine stand eine Statue der heiligen Barbara. Die Figur wurde stark beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Nach ersten Erkenntnissen war der 66-Jährige stark alkoholisiert. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell