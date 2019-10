Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Eschborn: Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Frankfurt am Main, Eschborn (ots)

Am Montag, den 28.10.2019 gegen 17:45 Uhr kam es auf der Bahnstrecke zwischen Eschborn und Eschborn-Niederhöchststadt zu einem Personenunfall. Ein 25-jähriger Mann wurde hierbei von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Nach jetzigem Erkenntnisstand überstieg der junge Mann eine Absperrung und überquerte die Gleise. Dabei übersah er die durchfahrende S-Bahn. Der Mann aus Eschborn erlitt mehrere Knochenbrüche, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und warnt an dieser Stelle immer wieder eindringlich vor den Gefahren im Gleisbereich.

