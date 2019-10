Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnhof Wächtersbach: Mann beim Überqueren der Gleise vom Zug erfasst und tödlich verletzt

Frankfurt am Main, Wächtersbach (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11:25 Uhr kam es im Bahnhof Wächtersbach zu einem tragischen Unfall. Ein 55-jähriger Mann wurde von einem durchfahrenden Intercity Express erfasst und tödlich verletzt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis die Gleise überquerte um zu einem der Bahnsteige zu gelangen. In dem ICE befanden sich etwa 600 Personen, die alle unverletzt blieben. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Unfallermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Aufgrund des Vorfalls kommt es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

