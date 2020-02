Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Senior auf Gehweg beklaut- Täter nimmt Geldbörse an sich

Löhne (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (22.2.) gegen 14.10 Uhr kam es auf der Bültestraße in Löhne zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein 99-jähriger Löhner ging mit seinem Rollator auf der Bültestraße, um zu seiner Wohnanschrift an der Koblenzer Straße zu gelangen. Plötzlich habe sich ihm eine unbekannte männliche Person in den Weg gestellt, so dass er nicht weitergehen konnte. Überrascht von der Situation gelang es dem Täter dem Geschädigten seine Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Anschließend lief der Unbekannte mit der Geldbörse in Richtung Koblenzer Straße davon. In der schwarzen Ledergeldbörse befand sich ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen. Wem ist der ältere Herr (mit Rollator) und der fremden Person aufgefallen. Bitte melden sie sich dringend bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

