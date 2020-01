Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Pkw beschädigt und davon Verkehrsunfallflucht (14.01.-15.01.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 20.15 Uhr, bis Mittwoch, 09.15 Uhr, in der Danziger Straße einen am Ende der Sackgasse geparkten VW Golf. Ohne sich um den Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am geparkten Fahrzeug wurden blaue Lackantragungen festgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, in Verbindung zu setzen.

