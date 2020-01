POL-KN: (VS-Rietheim) Einbruch in ein Einfamilienhaus 14.01.2020

Polizeipräsidium Konstanz

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der am Dienstagabend im Zeitraum von 18.15 bis 21.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lohrstraße am nordwestlichen Ortsrand von Rietheim verübt wurde. Unbekannte Täter drangen im genannten Tatzeitraum gewaltsam an einem Kellerfenster in das Wohngebäude ein. Das Wohnhaus wurde durch die Täter vollständig durchsucht. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck, ein Laptop und ein Tablet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 2.500 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tathergang, Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

