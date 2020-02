Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer leistet Widerstand- Fahrzeug wurde beschädigt

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (22.2) wurde die Polizei Herford zu einem Randalierer auf der Eimterstraße im Bereich der Justizvollzuganstalt gerufen. Ein 15-Jähriger aus Bothel trat den Außenspiegel eines geparkten Mitsubishi an der Eimterstraße ab, beschädigte Mülleimer und eine Fensterscheibe einer Firma direkt in der Nähe. Anschließend warf er den abgetretenen Außenspiegel über die Mauern des Justizgeländes. Eine Überprüfung ergab, dass der Beschuldigte einen Angehörigen in der JVA besuchen wollte, dieses aufgrund der Uhrzeit jedoch so einfach nicht ermöglicht werden konnte. Während des gesamten Einsatzes verhielt sich der Jugendliche gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv und drohte mit Schlägen. Er beleidigte die Beamten und spukte in deren Richtung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 15-Jährige zunächst kurzfristig in Gewahrsam genommen und nach Abschluss von weiteren Ermittlungen in eine Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

