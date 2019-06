Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines E-MTB am Klinikum

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch ist am Klinikum ein teures E-Mountainbike der Marke Trek, Modell Powerfly 5, gestohlen worden. Das schwarze Damenrad ist mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lichtanlage ausgestattet, stand verschlossen direkt am Fahrradstand neben dem Haupteingang und wurde vom Täter zwischen 05.50 Uhr und 13.45 Uhr mitgenommen. Wer Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des E-MTB geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell