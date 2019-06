Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in Sutthausen

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde in der Bertha-von-Suttner-Straße ein am Fahrbahnrand geparktes älteres, grünes Audi Cabrio beschädigt. Der unbekannte Unfallveruracher hat sich nach dem Vorfall nicht um den an Schaden an der Fahrerseite des Pkw gekümmert und ist einfach weitergefahren. Aufgrund des Schadensbildes ist zu vermuten, dass ein Radfahrer das Auto im Vorbeifahrern touchiert hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

