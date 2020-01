Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In die Tiefe gestürzt

53925 Kall (ots)

Heute Morgen (06.30 Uhr) war eine Baufirma mit der Fertigstellung einer Bodenplatte eines Hauses an der Straße "Im Fleschengarten" beauftragt. Als ein 23-Jähriger aus Kall eine Beleuchtungseinrichtung aufstellen wollte, vertrat er sich und stürzte zirka drei Meter in den vorgesehenen Kellerschacht. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus.

