Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Diebe im Industriegebiet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen Zugang zu einem Lagerplatz für Arbeitsgeräte im Nord-West-Ring und stahlen diverse Gegenstände. Daneben schlugen die Täter auch Glasscheiben von Radladern ein und entnahmen daraus elektrische Geräte. Ein etwa 100 kg schweres Stromaggregat hinterließen die Diebe in einem angrenzenden Waldstück. Sie verursachten einen Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl aber auch Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

