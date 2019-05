Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Baucontainer.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zugang zu einer umzäunten Baustelle "Auf der Heide". Gegen ein Uhr brachen sie in einen Baucontainer ein und entwendeten mindestens einen Stemmhammer der Marke Bosch. Ob die Täter noch weiteres Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

