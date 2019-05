Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Polizei hält betrunkenen Fahrer an.

Lippe (ots)

Am Sonntag, gegen 19 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Lippe ein Auto, welches deutlich unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten trafen auf der Ostwestfalenstraße zwischen den Ortschaften Donop und Istrup, auf das besagte Fahrzeug. Mittels mehrerer Sondersignale versuchten die Beamten den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Da dieser nicht reagierte, schalteten die Beamten das Blaulicht sowie Martinshorn ein und setzten sich neben das Fahrzeug. Daraufhin zeigten die beiden Personen im Fahrzeug den Beamten mit dem Händen das alles okay sei und fuhren weiter. Erst nachdem sich der Streifenwagen leicht vor das Fahrzeug setzte, hielt der PKW an und konnte kontrolliert werden. Da sowohl der 30-Jährige Fahrer als auch der 36-Jährige Beifahrer sich den Beamten gegenüber aggressiv verhielten und Widerstand leisteten, wurden weitere Polizisten angefordert. Erst danach konnte dem 31-Jährigen Fahrer, der dem Alkohol zugesprochen hatte, eine Blutprobe entnommen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

