Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrzeuge beschädigt- Täter zerkratzen Fahrzeugtüren

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (24.2.) meldeten sich zwei Fahrzeugeigentümer bei der Polizei Herford und teilten Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen mit. Die Eigentümer hatten einen silbernen BMW, einen braunen Kia und einen silbernen Ford Transit am Sonntagabend (23.2.) auf der Sandbrede am Fahrbahnrand abgestellt. In der Nacht zu Montag zerkratzten dann bislang unbekannte Täter mit einem spitzen/harten Gegenstand jeweils die Fahrerseiten der Fahrzeuge. Es entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, denen in der Sonntagnacht im Bereich der Sandbrede etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 05221-8880).

