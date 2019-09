POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen Am Mittwochmittag, gg. 13:00 Uhr, befuhr ein weißer Kleintransporter die Flutstraße in Rtg. Alt-Voslapp mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. In der dortigen langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Laternenmast. Eine 20jährige Radfahrerin befuhr den dortigen Radweg in südliche Richtung. Als sie den Transporter direkt auf sich zukommen sah, wich sie nach links in eine Hecke aus. Der Transporter berührte das Fahrrad glücklicherweise nur leicht, so dass sie zu Fall kam und dabei nur leicht verletzt wurde. Der Transporter schleuderte weiter auf dem Geh-/Radweg gegen einen weiteren Laternenmast mit Haltestellenschild, fuhr gegen eine Hecke, schleuderte herum und kam rückwärts auf eine Auffahrt zum Stehen. Der Zaun des Nachbargrundstücks stoppte ihn. Im Transporter befanden sich zwei junge Männer (22 und 24), die für ein Subunternehmen aus Ungarn in Wilhelmshaven arbeiten. Beide wurde schwer verletzt und wurden dem Klinikum Wilhelmshaven und dem Nordwestkrankenhaus in Sande zugeführt. Die Radfahrerin wurde ebenfalls vorsorglich zum Klinikum Wilhelmshaven verbracht. Die Flutsstraße war in diesem Bereich bis 16:00 Uhr voll gesperrt.

