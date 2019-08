Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal- Breyell

Lobberich: Weitere Einbrüche in Vereinsheime

Nettetal- Breyell / Lobberich (ots)

Zwischen Freitag (09.08.) und Samstag, brachen Unbekannte in das Vereinsheim eines Sportvereins auf der Lobbericher Straße in Breyell ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, gestohlen wurde nichts. Am Montagmorgen stellten Mitglieder eines Sportvereins fest, dass Unbekannte in deren Vereinsheim auf der Straße Rosendahl in Lobberich eingebrochen waren. Noch ist nicht bekannt, ob oder was die Täter stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (941)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell