Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Radler rammt Auto

Ins Krankenhaus musste ein Radfahrer nach einem Unfall am Dienstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der 16-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Rad die Oberböhringer Straße bergab. Dabei nutzte er verbotener Weise den Gehweg. Einen Helm trug er nicht. Dafür aber Kopfhörer. Möglicherweise lenkte ihn das so ab, dass er ein Auto übersah. Das stand an den Bergwiesen. Die Fahrerin wartete, bis sie weiterfahren konnte. Der 16-Jährige fuhr fast ungebremst in die Seite des Seats. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend ins Krankenhaus. Dort musste er über Nacht zur Beobachtung bleiben. Den Schaden an Rad und Auto schätzt die Polizei auf rund 5.500 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 16-Jährigen. Sie mahnt, beim Fahren stets aufmerksam zu sein. Wer Kopfhörer trägt gefährdet sich und andere. Denn er kann nicht mehr hören, was um ihn herum geschieht. Und Musik kann durchaus ablenken. Auch das Fahren auf dem Gehweg ist gefährlich. Niemand rechnet damit, dass dort ein Fahrrad kommt. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Deshalb rät die Polizei, sich an die Regeln im Straßenverkehr zu halten. Sie helfen, dass alle sicher ankommen.

++++++++++ 1393377

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell