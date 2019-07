Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Hecke abgebrannt

Die Feuerwehr löschte am Dienstag eine brennende Hecke in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr rückten Angehörige der Feuerwehr Bihlafingen in den Pfarrer-Fuchs-Weg aus. Dort war eine 2 m hohe Hecke am Ortsrand in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war möglicherweise zunächst trockenes Heu durch die Hitze in Brand geraten. Die genaue Ursache ist noch unklar. Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr damit begonnen den Brand zu löschen. Die Feuerwehr brachte den Brand der etwa 30 Quadratmeter großen Fläche schnell unter Kontrolle. Hinweise auf Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor.

