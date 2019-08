Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 63 jähriger Rennradfahrer aus Viersen in Viersen den Omperter Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung mit der Gladbacher Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er trug einen Fahrradhelm. /UR (939)

