Polizei Paderborn

POL-PB: Sieben Verletzte bei Unfall auf B64

Delbrück (ots)

(mb) Vier Erwachsene und drei Kinder (2/2/5) sind am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der B64 leicht verletzt worden.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 21-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Rietberg. An der Grubebachstraße bog er nach links ab und missachtete dabei den Vorrang einer in Richtung Delbrück fahrenden Skoda-Roomster-Fahrerin (72). Der Skoda prallte frontal gegen die rechte Seite des Golfs, der durch die Kollision auf die Mittelinsel geschleudert wurde und die Beschilderung rammte. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Im Golf erlitten der Fahrer sowie sein Beifahrer (28) Verletzungen. Die Skodafahrerin sowie ihre Beifahrerin (37) und drei Jungen (2/2/5) im Fond des Skodas wurden ebenfalls verletzt. Drei Notärzte, Sanitäterteams mit vier Rettungswagen und die Feuerwehr wurden eingesetzt. Die Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser nach Rheda-Wiedenbrück und Paderborn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.

